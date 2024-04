Rumänische Fahrraddiebe in Nickelsdorf festgenommen

Von nachrichten. at, 08. April 2024, 16:42 Uhr

Ein Fahrzeug, nach dem gefahndet wurde, war am Donnerstagabend Richtung Ungarn unterwegs. Die Insassen waren des Fahrraddiebstahls beschuldigt. Die Polizeiinspektion Passau informierte die Fremden- und Grenzpolizei Nickelsdorf über die vermeintlichen Fahrraddiebe. Eines der gestohlenen Fahrräder im Fahrzeug sei dabei mit einem Tracker ausgestattet gewesen. Eineinhalb Stunden nach der Alarmierung hielt die Polizei Nickelsdorf das verdächtige Fahrzeug mit rumänischem Kennzeichen auf.

Sechs Fahrräder sichergestellt

Im Fahrzeuginneren waren sechs mit Stoffbezügen abgedeckte Fahrräder, darunter auch jenes mit dem Tracker. Die Polizei stellte die Fahrräder sicher und nahm die zwei Insassen, 26 und 24 Jahre alt, fest.

Am Freitag wurde bei weiteren Ermittlungen eines der Fahrräder einem Einbruchsdiebstahl in Karlsruhe zugeordnet. Beide Beschuldigten waren geständig, die Fahrräder mit Hilfe eines Bolzenschneiders in und um Karlsruhe gestohlen zu haben. Die Schadenssumme liegt im fünfstelligen Bereich.

