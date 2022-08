Rumäne versuchte Rollstuhlfahrer auszurauben

Der 27-jährige Rumäne wollte kurz vor 19 Uhr in der Hütteldorferstraße einem 46-jährigen Rollstuhlfahrer die Umhängetasche entreißen, so der Vorwurf. Bei dem Gerangel zwischen den beiden ist das Opfer mit seinem Rollstuhl gestürzt und hat sich leicht verletzt, so die Polizei am Mittwoch. Passanten wurden aber auf die Auseinandersetzung aufmerksam und hielten den rumänischen Staatsbürger fest, bis die Polizei kam. Der Täter wurde wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls festgenommen.