Rumäne legte Leiche einer Frau vor Villacher Behörde

Eine schreckliche Gewalttat schockiert Villach – und die Hintergründe lassen noch etliche Fragen offen.

Bereits am Montagabend war publik geworden, dass in Villach der Leichnam einer jungen Frau entdeckt worden war. Die Polizei wartete aber noch die Obduktion ab, ehe sie am Dienstag erste Ermittlungsergebnisse bekannt gab.

Wie die Kleine Zeitung Kärnten in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, beobachteten verstörte Passanten, wie am Montag um 14.50 Uhr ein Mann mit einem Pkw vor der Bezirkshauptmannschaft (BH) Villach-Land hielt, eine offenbar leblose Frau aus dem Fahrzeug hob und diese vor die Tür der Behörde legte. Die Zeugen alarmierten Polizei und Rettung.

29-Jährige war nicht zu retten

"Der Verdächtige, ein 28-jähriger Rumäne, blieb vor Ort. Warum, ist unklar. Als die Beamten eintrafen, saß er dort und beobachtete noch den Notarzt, der Reanimationsmaßnahmen durchführte", sagt Polizeisprecherin Lisa Sandrieser. Die Frau, eine 29-jährige Rumänin, sei aber nicht zu retten gewesen, die Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Obduktion der Leiche ergab, dass die junge Osteuropäerin an den Folgen einer heftigen Gewalteinwirkung am ganzen Körper gestorben ist. Todeszeitpunkt und Tatort stehen bislang nicht fest.

Offen ist auch, in welcher Beziehung die beiden Rumänen zueinander standen. "Sie haben gemeinsam in einer Wohnung im Bezirk Villach-Land gelebt und wir wissen, dass sie dem Rotlichtmilieu zuzuordnen sind", sagt Polizeisprecherin Sandrieser. Informationen, wonach es sich um eine Prostituierte und ihren Zuhälter handelt, konnte die Polizei nicht bestätigen. Die Rotlicht-Spur führte die Ermittler zu einem Bordell im Villacher Gewerbegebiet, wo der fragliche Pkw zuvor wahrgenommen worden war.

Holzschläger als Tatwaffe

Die Polizei hielt in der Umgebung Nachschau und entdeckte im Freien einen rund einen Meter langen, selbst angefertigten Holzschläger, der einem Baseballschläger ähnelt. Die darauf gefundenen Spuren lassen den Schluss zu, dass es sich um die Tatwaffe handelt.

Der Verdächtige wurde bereits Montagmittag festgenommen und gestern Nachmittag von der Polizei im Beisein eines Dolmetschers erstmals verhört. Ermittelt wird in alle Richtungen.

Der Rumäne muss nicht der Täter sein, könnte die Leiche auch "im Auftrag" vor der Bezirkshauptmannschaft abgelegt haben.