Kardinal Schönborn zieht sich als Wiener Erzbischof zurück

Ein Abschiedsfest im Stephansdom ist für den 18. Jänner kommendes Jahres geplant. Welchen Nachfolger der Papst ernennen wird, steht noch nicht fest. Schönborn hatte die Altersgrenze für Bischöfe von 75 Jahren bereits Anfang 2020 erreicht und Papst Franziskus damals seinen Rücktritt angeboten. Das Kirchenoberhaupt nahm diesen jedoch nicht an.

Schönborn bleibe "vorläufig und auf unbestimmte Zeit weiter im Amt", hieß es damals. Nun dürften sich die Anzeichen häufen, dass er nach dem Jahreswechsel in der Erzdiözese Wien abgelöst wird. Möglich ist etwa, dass Erzbischof Franz Lackner von Salzburg nach Wien wechselt.

Zuvor laden Schönborn selbst und die Erzdiözese am Samstag, den 18. Jänner 2025, um 14 Uhr zu einem Gottesdienst in den Stephansdom ein, "um am Ende eines fast 30-jährigen gemeinsamen Wegs zu feiern und zu danken". Die Einladungen würden in den nächsten Tagen unter anderem an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erzdiözese Wien sowie Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter aus den unterschiedlichsten Bereichen verschickt.

Darüber hinaus sind laut Erzdiözese alle zum Gottesdienst eingeladen, die mit dem Erzbischof feiern möchten. Dafür kann man sich ab Ende November über die Website www.erzbischof.wien anmelden.

