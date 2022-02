Rücksichtsloser Drogenlenker ohne Führerschein auf A1 gestoppt

Ein Drogenvortest fiel positiv auf THC und Kokain aus. Der Autofahrer gab an, dass er jeden zweiten Tag Joints rauche und gelegentlich Kokain konsumiere.

Ebenfalls am Montag raste ein Pkw mit Kitzbühler Kennzeichen mit 102 km/h trotz des Tempolimits von 50 km/h auf der B168 durch das Ortsgebiet von Mittersill (Pinzgau). Polizisten zeichneten mit einem Radarmessgerät seine Geschwindigkeit auf. Weil der Lenker die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mehr als das Doppelte überschritten hat, muss er mit einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen, informierte am Dienstag die Landespolizeidirektion Salzburg.

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich gestern ein Mopedlenker in Strobl (Flachgau) geliefert. Laut Polizei war er mit seinem Fahrgast am Rücksitz auf der Salzburgerstraße zu schnell unterwegs. Er versuchte dann, sich mit waghalsiger Fahrweise und hohem Tempo der Kontrolle zu entziehen, was zunächst auch gelang. Schließlich wurde der Jugendliche nach Hinweisen von Zeugen ausgeforscht. Er besaß weder eine gültige Fahrerlizenz noch war das Moped angemeldet. Zudem seien an dem Zweirad ohne Genehmigung meldepflichtige Änderungen vorgenommen worden, hieß es im Polizeibericht.