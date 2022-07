Rückruf von 600.000 Gurgeltests

Betroffen sind all jene Probennummern die mit der Buchstabenkombination "LHR" beginnen. In diesem Fall ist eine Auswertung des Tests nicht möglich. Die betroffenen PCR-Gurgeltests können bis zum 30. September in jeder BIPA Filiale problemlos retourniert werden. Die fünf kostenlosen fünf Tests reduzieren sich nicht, ein zusätzlicher Abholcode ist daher nicht notwendig.

Wie eine Sprecherin von Lead Horizon am Samstag berichtete, sind nicht alle der 600.000 PCR-Tests von der falschen Etikettierung betroffen. Stimmt daher die Probenummer auf dem Etikett des Proberöhrchen mit jener der Gebrauchsanweisung, die dem Test-Set beiliegt, überein, kann das Set verwendet werden. Wie viele Tests der Charge tatsächlich betroffen sind, kann derzeit nicht festgestellt werden, sagte die Sprecherin.