Rotstirnige Dolchwespe erstmals wieder gesichtet

1893 wurde die Rotstirnige Dolchwespe (Megascolia maculata) zuletzt in Österreich nachgewiesen, mehr als 100 Jahre lang galt die mit bis zu 4,2 Zentimetern Körperlänge größte Wespenart Europas hierzulande als verschollen. Nun hat ein Mann aus Hohenau an der March (NÖ) in seinem Garten das Insekt beobachtet. Wissenschafter des Naturhistorischen Museums Wien bestätigten das Vorkommen.

Ende des 19. Jahrhunderts wurden in Wien und Niederösterreich vereinzelte Exemplare der Rotstirnigen Dolchwespe gefunden. Seither gab es keine wissenschaftlich belegte Sichtung des Insekts mit seinem auf der Oberseite auffällig gelb bis orangerot gefärbten Kopf und dem schwarzen Körper mit gelber Zeichnung. Die Weibchen der Rotstirnigen Dolchwespe besitzen einen Stachel, sind den Forschern zufolge aber nicht stechfreudig. Die Art bildet keine Völker, jedes Weibchen versorgt seinen Nachwuchs einzeln.