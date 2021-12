Rotes Kreuz bittet um Winterhilfe für Afghanistan

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung Afghanistans habe zu wenig zu essen. Corona, die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten und die Wirtschaftskrise nach der Machtübernahme der Taliban hätten das Land in den Abgrund geführt, betonte die Hilfsorganisation am Mittwoch in einer Aussendung.

"Es muss rasch eine Lösung dafür gefunden werden, dass nicht länger die Bevölkerung den Preis für Sanktionen des Westens gegen einige Personen in der Regierung bezahlt", forderte Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer. "Staatliche Unterstützungsgelder aus dem Ausland fehlen an allen Ecken und Enden, vor allem im Gesundheitsbereich und in der Regierung."

Das Rote Kreuz verteilt in Afghanistan Öl, Mehl, Linsen, Reis, grünen Tee, Zucker, Salz und Kekse an rund 210.000 Menschen, damit sie die nächsten Wochen des Winters überleben können. Link zur Spenden-Seite