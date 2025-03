Rosenkranz, Nepp und Sellner: Zahlreiche Prominenz am Akademikerball

Unter dem Motto "Feuer und Flamme dem Patriarchat: Kampf dem Sexismus in Hofburg und Staat" zogen hunderte Gegnerinnen und Gegner der Veranstaltung durch die Wiener Innenstadt. Nennenswerte Zwischenfälle blieben laut Polizei aus. Der Ball zog unterdessen wieder zahlreiche FPÖ-Prominenz an, darunter Nationalratspräsident Walter Rosenkranz.

Bei einer von heuer gleich zwei Gegenkundgebungen kam es am Stephansplatz kurz zu tumultartigen Szenen. Eine kleine Gruppe Demonstrantinnen und Demonstranten, die gegen ein Vermummungsverbot verstoßen hatten, versuchte während der Abschlusskundgebung, die Innenstadt zu verlassen. Die Beamten kesselten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer letztlich ein, einige von ihnen wurden auf der Flucht niedergerungen. Vier Personen wurden laut Polizei-Bilanz vom Freitagabend vorübergehend festgenommen. Insgesamt verliefen die Proteste laut Exekutive aber "friedlich" und "ohne nennenswerte Zwischenfälle".

Weniger Teilnehmer als in Vorjahren

So dürften sich heuer auch deutlich weniger Menschen an der Demo beteiligt haben als in den Vorjahren. Die Organisatoren der "Offensive gegen Rechts" sprachen gegenüber der APA nach Demoende gegen 20.00 Uhr von rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Polizei verzichtete auf eine Bekanntgabe entsprechender Zahlen. "Ich gehe davon aus, dass mehr Menschen gekommen wären, wenn Herbert Kickl Kanzler geworden wäre", sagte Mitorganisator Axel Magnus der APA mit Verweis auf die gescheiterten Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ. Dass heuer auch eine zweite Kundgebung am Michaelerplatz stattfinde, sei ebenfalls eine "neue Situation", mutmaßte Magnus über den Grund für den geringen Andrang.

Mehr zum Thema Chronik Akademikerball: Protestzug marschiert, FP-Prominenz in der Hofburg WIEN. Unter dem Motto "Feuer und Flamme dem Patriarchat: Kampf dem Sexismus in Hofburg und Staat" haben sich am Freitagnachmittag hunderte ... Akademikerball: Protestzug marschiert, FP-Prominenz in der Hofburg

Gaza-Konflikt Grund für getrennte Demos

Das "Antifaschistische Bündnis Ballhausplatz" - ein Zusammenschluss der Jüdischen österreichischen HochschülerInnen (JöH), der "Omas gegen Rechts", der Grünen Jugend und weiterer Gruppen - hatte im Vorfeld des Balls am Michaelerplatz eine Kundgebung um 19.00 Uhr angesetzt. "In der "Offensive Gegen Rechts" sind Gruppen involviert mit denen wir als jüdische AktivistInnen insbesondere seit dem 7. Oktober nicht zusammenarbeiten können", sagte JöH-Präsident Alon Ishay der APA dazu mit Verweis auf unterschiedliche Positionierungen zum Krieg im Gazastreifen in Folge der Hamas-Terrorattacken auf Israel am 7. Oktober 2023 innerhalb der linken Szene.

Unter dem Motto "Feuer und Flamme dem Patriarchat: Kampf dem Sexismus in Hofburg und Staat" haben sich am Freitagnachmittag hunderte Gegnerinnen und Gegner des FPÖ-Akademikerballs bei der Wiener Hauptuni versammelt. Von dort starteten die Demonstrierenden ihren Protestmarsch über den Ring zum Stephansplatz. Bild: APA/Max Slovencik

Friedliche zweite Kundgebung

Der zweite Protest neben der etablierten Demo durch die Innenstadt fand schließlich um 19.00 Uhr am Michaelerplatz statt. Dort versuchten lediglich einige in Faschingskostümen verkleidete Ball-Gegnerinnen Gäste des Balles abzupassen und mit Gästen in Gespräche zum "Kakademikerball", wie eine verkleidete Demonstrantin nannte, zu kommen. Ansonsten verlief die Kundgebung am Michaelerplatz friedlich.

Zahlreiche FPÖ-Prominenz am Ball

Der Ball selbst zog wie jedes Jahr eine Reihe an FPÖ-Prominenten an. Neben Nationalratspräsident Walter Rosenkranz kamen u.a. Wiens Landesparteichef Dominik Nepp und Tirols Landesparteiobmann Markus Abwerzger zum Burschenschafterball. Dem Event fern blieb wie üblich FPÖ-Chef Herbert Kickl. Ebenfalls unter den Gästen war dagegen der Identitäre Martin Sellner.

Als offizieller Eröffnungsredner bei dem von Kritikern als internationales Vernetzungstreffen Rechtsextremer kritisierten Event trat heuer - anders als in den beiden vorangegangenen Jahren - nicht Rosenkranz selbst auf, sondern der Mediziner Jürgen Kammler von der Akademischen Burschenschaft Oberösterreicher Germanen in Wien.

Rosenkranz richtete allerdings auch einige Worte an die Ballgäste und zeigte sich dabei über den regen Zuspruch erfreut - laut Ballorganisator Udo Guggenbichler war das Tanzevent ausverkauft. Rosenkranz betonte, er freue sich, dass so viele Paare wie schon lange nicht hier seien und nahm auf die Gegendemonstration Bezug: "Vielen Dank an die PR-Abteilung in der vereinigten Antifa."

Kritik von Grünen und weiteren Organisationen

Niki Kunrath, Menschenrechtssprecher der Wiener Grünen, sprach am Freitag in Bezug auf den Veranstaltungsort in der Hofburg von einem "fatalen Zeichen", das hier ausgesendet werde. "Für die Menschenrechtsstadt Wien ist es beschämend, dass der sogenannte 'Akademikerball' der Wiener FPÖ nach wie vor im Herzen Wiens stattfindet", sagte Kunrath in einer Aussendung.

Heftige Proteste 2014

Der Ball wurde in der Vergangenheit immer wieder von zum Teil heftigen Protesten begleitet. Insbesondere im Jahr 2014 kam es zu zahlreichen Sachbeschädigungen und auch zu einer erheblichen Anzahl an verletzten Demonstranten und Polizisten. In den Jahren danach beruhigte sich die Situation aber deutlich.

Der Unmut der Demonstranten richtete sich stets vorwiegend gegen deutsch-nationale Burschenschafter, die bereits seit 1952 die Veranstaltung ausrichteten und prägten. Bis 2012 wurde die Veranstaltung vom Wiener Korporationsring (WKR) organisiert. Nach Differenzen mit der Wiener Hofburg übernahm die FPÖ Wien die Organisation, die ihn dann in "Akademikerball" umtaufte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl

Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.