Rohrbruch: Wohnhaus stürzte teilweise ein

Nach einem Wasserrohrbruch ist ein Wohnhaus in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) am Wochenende teilweise eingestürzt. Verletzt wurde niemand, die Bewohner waren in Sicherheit gebracht worden.

Das Frühwarnsystem der Gemeinde hatte am Samstagmorgen rechtzeitig angeschlagen, berichtete Bürgermeister Helmut Doschek (VP). Massiver Wasserverlust wurde gemeldet. Daraufhin wurden die Zuleitungen abgedreht, die Feuerwehr sperrte den Straßenabschnitt ab. Der Keller des Hauses war geflutet worden.

Die Straße musste aufgegraben werden, dabei senkte sich das Gebäude ab, zudem wurden zahlreiche Schäden sichtbar.

Schadensaufnahme geplant

Das jüngere Paar, das in dem Gebäude lebte, wurde deshalb in Sicherheit gebracht. Gerade noch rechtzeitig, denn nur kurze Zeit später stürzte das Wohnhaus teilweise ein.

Inzwischen wurden alle Leitungen gesichert. "Andere Gebäude dürften zum Glück nicht betroffen sein", sagte Bürgermeister Doschek, der berichtete, dass für den Wochenbeginn die Schadensaufnahme und die Besichtigung durch einen Sachverständigen geplant waren.