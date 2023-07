Robbie Williams gibt zwei Konzerte beim Ski-Opening in Schladming

Am Sonntag war der 49-jährige Brite, der derzeit zum 25-Jahr-Jubiläum seiner Solo-Karriere auf Tour ist, anlässlich der Bekanntgabe selbst vor Ort auf der Reiteralm in der Steiermark.

"As big as never seen before" soll die Show im Planai-Stadion laut Moderator Benny Hörtnagl werden. Williams reiste mit dem Hubschrauber direkt aus Kärnten zur Präsentation auf der Reiteralm an. Begleitet wurde er dabei vom steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) und der Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP). Bei strahlendem Sonnenschein und vor der malerischen Kulisse des Dachsteins wurden die Details zu dem Event von den Veranstaltern bekannt gegeben.

22.07.2023, SCHLADMING, AUT, ROBBIE WILLIAMS, PK SCHLADMING, im Bild ROBBIE WILLIAMS, ANKKUNFT, Pressefoto Scharinger © 2023, PhotoCredit SCHARINGER/DANIEL SCHARINGER Bild: Daniel Scharinger

Williams sagte, er genieße es, in Österreich zu sein, da es ein wundervolles Land sei. Er hätte jeden Tag ein Schnitzel gegessen und Golf und Tennis gespielt. Dass das Konzert in Kärnten abgesagt wurde, bedaure er sehr, denn er hätte sich schon darauf gefreut. Aber gegen Naturgewalten könne man nichts machen, "life is life". Er freue sich über die spezielle Beziehung zum österreichischen Publikum, denn "die Leute erlauben mir zu sein, wer ich sein möchte", streute Williams seinen Fans Rosen. Gerüchte, es gehe ihm nicht gut, entgegnete er mit "alles ist gut in meinem Leben, ich bin sehr glücklich".

Zum Konzert im Dezember in Schladming wird er direkt aus Australien anreisen. Ski fahren wird er dann nicht gehen, "ich bin weniger talentiert als ich verrückt bin", meinte er auf die Frage, ob er sich auf die Piste wagen würde.

Der Künstler befindet sich gerade in Österreich, da am Samstag ein großes Open-Air-Konzert vor der Burg Hochosterwitz in Kärnten hätte stattfinden sollen, das aus Sicherheitsgründen wegen schwerer Gewitter jedoch abgesagt werden musste.

