Tonnenschwerer Felsblock stürzte in Haus in Tirol

Der Felsblock, der sich gegen 2.00 Uhr gelöst hatte, blieb in der Hauswand stecken. Verletzt wurde niemand, es mussten jedoch insgesamt 14 Personen aus den umliegenden Häusern evakuiert werden, sagte ein Sprecher der Polizei. Nun soll ein Steinschlagschutzdamm errichtet werden.

Die Landesgeologie, die Gemeindeeinsatzleitung, die Freiwillige Feuerwehr Neustift und die Wildbach- und Lawinenverbauung machten sich am Vormittag ein Bild von der aktuellen Lage. "Es hat sich eine scheibenförmige Steinplatte in der Größe von fünf mal drei Metern abgelöst. Diese hat bestehende Steinschlagschutznetze überwunden, übersprang die Franz-Senn-Straße und kam erst in einer Hausecke eines Wohngebäudes zum Stehen", berichtete Landesgeologe Roman Außerlechner.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die Bewohner des betroffenen Hauses sowie Personen aus drei weiteren Häusern wurden zu ihrer eigenen Sicherheit evakuiert. Die Gemeindestraße wurde vorerst gesperrt. Im Zuge der Erkundungsflüge habe sich gezeigt, dass ein weiterer Steinschlag in dieser Größenordnung nicht zu erwarten sei. "Jedoch handelt es sich hierbei generell um einen latent steinschlaggefährdeten Bereich", so Außerlechner.

Da die Steinschlagschutznetze nun zerstört sind, soll kurzfristig ein etwa drei Meter hoher, provisorischer Erdwall zur Sicherung der Wohnhäuser und der Straße errichtet werden. Dies werde voraussichtlich noch einige Tage dauern, hieß es seitens des Landes. Erst danach könne die Evakuierung und die Sperre der Gemeindestraße wieder aufgehoben werden. Anschließend werden die durch den Felssturz beschädigten Steinschlagschutznetze wieder hergestellt.

Der Felsblock blieb in der Hauswand stecken. Verletzt wurde niemand, doch es mussten insgesamt 14 Personen aus den umliegenden Häusern evakuiert werden. Bild: ZEITUNGSFOTO.AT/DANIEL LIEBL (APA)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.