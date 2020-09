Rettungswagen kollidierte mit Pkw: Fünf Verletzte

Das Fahrzeug des Arbeiter-Samariter-Bundes Ternitz war der Polizei zufolge einsatzmäßig und mit eingeschaltetem Blaulicht unterwegs. Ein 84-Jähriger am Steuer eines Autos dürfte den Rettungswagen übersehen haben, als er nach links abbiegen wollte. Die Kollision war die Folge.

Der Pkw-Lenker wurde mit einem Notarztwagen, seine Ehefrau (73) und Beifahrerin per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus transportiert. Im Einsatzfahrzeug wurden ein 20-Jähriger, der am Steuer gesessen war, und zwei Sanitäter (19 und 24) verletzt. An beiden Unfallautos entstand Totalschaden, so die Polizei.

