Rettungsgasse: Akzeptanz, aber Infobedarf

Zehn Jahre nach ihrer Einführung ist die Rettungsgasse bei Lenkern in Österreich inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Das belegt auch eine IFES-Umfrage unter 950 Nutzern der Autobahnen sowie 50 Fahrern von Einsatzorganisationen im Auftrag der Asfinag.

Für neun von zehn Lenkerinnen und Lenkern ist die Bildung der Rettungsgasse zur "Selbstverständlichkeit" geworden. Drei Viertel der Einsatzkräfte sagten, dass sie durch die Rettungsgasse schneller am Unfallort ankommen. Die Zeitersparnis wird auf etwa zwei Minuten geschätzt.

28 Prozent haben Infobedarf

Das Wissen, wie sie zu bilden ist, ist zwar gut, aber nach zehn Jahren immer noch ausbaufähig. Immerhin 14 Prozent scheiterten bei der Frage, wie eine Rettungsgasse im Falle einer zweispurigen Fahrbahn zu bilden ist, und 28 Prozent wussten es bei einer dreispurigen Fahrbahn nicht. "Das Wichtigste ist, dass die Einsatzorganisationen schneller am Unfallort sind, als dies bei der Benutzung des Pannenstreifens der Fall war", sagt Asfinag-Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl. Um das Wissen um die Rettungsgasse aufzufrischen startet die Asfinag die Kampagne "Deine Lebensrettungsgasse". Dabei wird mit emotionalen Botschaften ab April auf die korrekte Bildung aufmerksam gemacht. "Solidarität mit Unfallopfern ist entscheidend, denn Unfallopfer können nicht warten. Das wollen wir mit unserer Kampagne erneut in Erinnerung rufen", sagt Asfinag-Vorstand Josef Fiala. Besonders unter Einsatzkräften war der Ruf nach einer Rettungsgassen-Infokampagne laut. "Wenn wir ein oder zwei Minuten schneller bei unseren Patientinnen und Patienten sind, dann klingt das nach nicht viel", sagt Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant Rotes Kreuz: "Aber halten Sie einmal eine Minute lang die Luft an, dann wissen Sie, diese Minute kann entscheidend sein."

