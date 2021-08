Restaurierter Wappenadler flog von Schwertberg zum Parlament

Am Mittwoch wurde der etwa vier mal 2,8 Meter große und rund 650 Kilogramm schwere Vogel in vier Teilen angeliefert und wieder an der Stirnseite des Nationalratssitzungssaales montiert, wie die Parlamentskorrespondenz berichtet.

Die Stahlkonstruktion war im Rahmen der Parlamentssanierung im Juni 2018 abmontiert und in die Schwertberger Metallwerkstatt Reisinger transportiert worden. Dort wurden dann Korrosionsspuren am Adler reduziert, wobei die künstlerisch bearbeitete Oberfläche mit ihren Grob-und Feinschliffen unverfälscht bewahrt wurde.

Nun wurde der fertig restaurierte Vogel per Kran über den Balkon auf der Schmerlingplatzseite in den Nationalratssitzungssaal gehoben und mit Hilfe eines eigens errichteten Gerüsts an der (ebenfalls restaurierten) originalen Holzvertäfelung der Wand befestigt. Im Ausweichquartier in der Hofburg hängt derzeit übrigens eine Kopie, wegen seines Gewichts wäre eine Übersiedlung des Adlers nur mit übermäßig großem technischen und finanziellen Aufwand im Redoutensaal möglich gewesen.