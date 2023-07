Rennradfahrer rammte Mädchen und flüchtete

Der tragische Vorfall ereignete sich zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr. Die 10-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad am Badhausweg in Richtung Sistrans. Eigenen Angaben zufolge wurde sie von einem, von hinten kommenden Radfahrer auf einem Rennrad angefahren, kam dadurch zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Radfahrer sei mit einem schwarzen "Rad-Dress" mit roten Punkten und den Aufschriften "Visa" und "Bank" bekleidet gewesen. Er habe beim Weiterfahren mit ausländischer Sprache gesprochen und sei ohne stehen zu bleiben bzw. sich umzusehen weitergefahren. Das Mädchen wurde von der Rettung in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert.

Hinweise erbeten

Zweckdienliche Hinweise, besonders zum zweitbeteiligten Radfahrer bzw. zum Unfallhergang an die Polizeiinspektion Lans erbeten: Telefon:+43 59133 7116-100; E-Mail: PI-T-Lans@polizei.gv.at

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper