Rennradfahrer (28) in Tirol von Motorrad erfasst - schwer verletzt

Der Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der Niederländer war zusammen mit einer 26-jährigen Landsfrau unterwegs gewesen, beide mit Rennrad. Der 43-jährige deutsche Motorradlenker verhinderte einen Sturz und verletzte sich an der Hand.

Zum Unglück war es gekommen, als die Rennradfahrer von der Tiroler Straße (B171) in eine Gemeindestraße abbiegen wollten, teilte die Polizei mit. Der beteiligte Motorradlenker, der hinter ihnen unterwegs gewesen war, brachte sein Fahrzeug nach der Kollision rund 100 Meter weiter in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Er war in Begleitung eines 36-jährigen Mannes, ebenfalls aus Deutschland, unterwegs gewesen.

Der 43-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, hieß es.

