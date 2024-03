Reisebus geriet am Wiener Praterstern in Vollbrand

Der Brand entwickelte enorme Rauchgase, die auch in ein Bürogebäude drangen.

Der Chauffeur stellte das Fahrzeug noch in einer Parkbucht ab und versuchte vergeblich zu löschen. Dabei dürfte er eine Rauchgasvergiftung erlitten haben. Die Flammen wurden dann von der Wiener Berufsfeuerwehr mit zwei Löschleitungen unter Atemschutz gelöscht.

Rauchsäule

Der Lenker wurde von der Wiener Berufsrettung versorgt und dann in ein Spital gebracht. Der Brand entwickelte enorme Rauchgase, die auch in das neben dem Bus befindliche Bürogebäude einzudringen drohten. "Die Rauchsäule des brennenden Busses war weit sichtbar, als die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien eintrafen", hieß es in einer Aussendung.

Ursache noch unklar

Die Flammen wurden von den Feuerwehrleuten mit zwei Löschleitungen unter Atemschutz bekämpft und schon nach kurzer Zeit gelöscht. Gleichzeitig kontrollierten Feuerwehrleute das Bürogebäude, ob Rauch in Büros eingedrungen war - "hier konnte rasch Entwarnung gegeben werden", hieß es. Das Wrack des ausgebrannten Busses wurde von der Fahrbahn entfernt. Die Ursache für den Brand war am Freitag noch unklar.

