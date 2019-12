Reisebus fing während der Fahrt auf Tauernautobahn Feuer

Ein Reisebus hat am Montag kurz nach 18.00 Uhr auf der Tauernautobahn (A10) bei Trebesing in Kärnten (Bezirk Spittal an der Drau) während der Fahrt zu brennen begonnen. Nach ersten Informationen des Roten Kreuzes wurden alle 38 Insassen aus dem Bus befreit, drei Personen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Spittal eingeliefert.

Alle anderen Passagiere wurden vom Kriseninterventionsteam betreut. Warum der Brand ausgebrochen war, muss erst ermittelt werden. Der Wolfsbergtunnel war in Fahrtrichtung Salzburg wegen des Brandes vorübergehend gesperrt.