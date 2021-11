"Reise in Zukunft": Malwettbewerb an Schulen gestartet

Er soll Schulkinder anregen, sich spielerisch-kreativ mit dem Thema Öffentlicher Verkehr auseinanderzusetzen.

Das Klimabündnis lädt Volksschüler aus dem gesamten Bundesland zu einer Fantasiereise mit Bus und Zug ein, zu einer Reise in die Zukunft: Wie sind die Kinder unterwegs, wie sieht es in der Zukunft aus, wie werden wir leben und uns fortbewegen? Die Schulkinder malen ein Bild von ihrer Zug- bzw. Busreise in die Zukunft und können tolle Preise gewinnen.

Siegerbild wird OÖVV-Bus zieren

Das Siegerbild wird ab Februar 2022 einen OÖVV-Regionalbus zieren, die drei besten Einsendungen sind als Plakate in den ÖBB-Regionalzügen und damit in der "größten mobilen Galerie" des Landes zu sehen.

Zu gewinnen gibt es außerdem eine Bahnreise mit Eintritt in eine Freizeiteinrichtung für die beste Schulklasse sowie eine Bahnreise nach Wien mit Übernachtung und Eintritt in den Tiergarten Schönbrunn. Als sichtbares Zeichen für den Klimaschutz erhält jede teilnehmende Schule als Dankeschön für das Engagement einen Obstbaum für den Schulgarten.