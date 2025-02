Regierungsprogramm: Klimaticket bleibt, Härtere Strafen für Raser

Angekündigt ist aber auch der Bau von Autobahnen und Schnellstraßen, die bereits über eine Genehmigung verfügen. Dies soll "schnellstmöglich realisiert werden" - damit wäre wohl der Bau des umstrittenen Lobautunnels wieder am Tisch, auch wenn im Regierungsprogramm explizit nur die "z.B. S1 Spange" erwähnt ist.

Die Maßnahme sei zur "Ankurbelung der heimischen Wirtschaft sowie zur dringend notwendigen Entlastung der Bevölkerung von Durchzugsverkehr" nötig. Anhängige Verfahren und Planungen seien zügig weiterzuführen. Die damalige Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) hatte den Bau des Wiener Lobautunnels Ende 2021 gestoppt. Die Pläne für eine Lobau-Autobahn mit ihrem Tunnel durch ein Naturschutzgebiet wurden danach nicht weiterverfolgt. Laut aktuellem Regierungsprogramm soll jedenfalls der Bau der Spange Aspern (S1 Spange), also jenes Autobahnastes, der an die Stadtstraße anschließend die Seestadt mit der S1 verbinden würde, kommen.

Härtere Strafen für Raser

Zudem soll der öffentlich oftmals geforderte eigene Strafbestand für die Teilnahme an illegalen Straßenrennen eingeführt werden, um härter gegen "notorische Raserinnen und Raser zum Schutz der Bevölkerung" vorgehen zu können.

Die "Abhängigkeit vom Auto, insbesondere auch am Land" soll ebenfalls reduziert werden. Stufenweise wird eine Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs angestrebt. Dafür soll es einen Ausbau von E-Infrastruktur entlang des hochrangigen Straßennetzes, insbesondere auch an Rastplätzen, geben.

Die Regierung verkündet ein Bekennen zu den Klimazielen und will umweltfreundliche Initiativen unterstützen - aber mit Einschränkungen. "Dabei gewährleisten wir, dass wirtschaftliche, soziale und regionale Aspekte in Einklang bleiben", heißt es. Allerdings wird hervorgehoben, dass der Anteil des Radverkehrs von derzeit sieben auf 14 Prozent wachsen soll. Dafür wird in einer akkordierten Strategie von ÖBB und Asfinag die Errichtung von Radwegen bzw. Rad-Highways vorangetrieben. Diese klimarelevanten "Begleitmaßnahmen" seien bei Straßen- und Eisenbahnbauprojekten von vornherein einzuplanen.

Stärkung von Buslinien am Land

Am Land soll es zu einer Stärkung von Interregio-Buslinien kommen. Die neuen Verbindungen von Expressbuslinien sollen in Gebieten helfen, die schlecht überregional und bundesländerübergreifend an das Netz des Öffentlichen Verkehrs (ÖV) angebunden sind. Zudem sind gute Rahmenbedingungen angekündigt, die Gemeinden und Bundesländer rasch kleinteilig öffentliche Verkehrsverbindungen garantieren. Dies sei besonders in ländlichen und touristischen Regionen eine wichtige Ergänzung.

Mehr zum Thema Innenpolitik Das ist das Regierungsprogramm von ÖVP, SPÖ und Neos WIEN. Lesen Sie hier das komplette Regierungsprogramm der neuen Dreierkoalition. Das ist das Regierungsprogramm von ÖVP, SPÖ und Neos

"Sie ermöglichen der Bevölkerung, Gästen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine komfortable Anbindung an die Verkehrsknoten. Bei der Weiterentwicklung solcher Maßnahmen werden sowohl innovative als auch soziale Aspekte berücksichtigt", heißt es im Programm. Zudem wird eine Attraktivierung von Radwegen im ländlichen Bereich sowie die konsequente Berücksichtigung von Fuß- und Radwegen bei Infrastrukturplanungen versprochen.

Fahrradverordnung wird geprüft

Um eine integrierte Mobilitätswende gewährleisten zu können, kündigt die Regierung an, das zentrale Verkehrsmanagement zu bündeln. Ein Infrastrukturentwicklungsprogramm für strategische Mobilitätslösungen im Bereich Straße und Schiene soll erstellt werden. Orientieren soll sich das am Bedarf, volkswirtschaftlichen Effekten und CO2-Minderungszielen. Zudem wird eine Baustellenkoordination versprochen, die "effiziente Aufrechterhaltung flüssiger Verkehrsströme" sicherstellt.

Geprüft werden soll auch die Fahrradverordnung, nämlich "hinsichtlich laufender Entwicklungen". Dabei könnte es um ein Verbot von E-Mopeds auf Radwegen und eine Legalisierung von Fahrrädern mit zwei Kindersitzen gehen, die schon länger im Gespräch sind.

Nationale Buchungsplattform im Fokus

"Die Entwicklung von One Mobility soll beschleunigt werden, um österreichweit unternehmensübergreifende und diskriminierungsfreie Vertriebslösungen für den öffentlichen Verkehr zu ermöglichen", heißt es im Papier. Die One Mobility GmbH wurde 2021 als 100-prozentige Tochter des Bundes gegründet. Bisher organisierte sie bereits den Vertrieb des Klima-Tickets für das Klimaschutzministerium. Mit den Verbesserungen soll es für Kundinnen und Kunden künftig leichter werden, auch grenzüberschreitende Reisen innerhalb der EU zu buchen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper