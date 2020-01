Rauferei zwischen Urlaubern in Salzburg forderte zwei Verletzte

Zwei Niederösterreicher im Alter von 19 und 21 Jahren wurden mit der Rettung ins Spital gebracht. Eine 18-jährige Holländerin wurde vorläufig festgenommen, alle an der Rauferei Beteiligten werden laut Polizei angezeigt.

Auslöser war ein Streit zwischen einem Österreicher und einem 26-jährigen Holländer, bei dem der 26-Jährige den Österreicher von einem Tisch herunterriss und ihm dabei Schnittverletzungen zufügte. Es entbrannte eine Schlägerei, bei der unter anderem eine Holländerin einem Österreicher, der am Boden lag, laut Polizei mehrere Fußtritte gegen den Kopf versetzte und ihn mit einer zerbrochenen Glasflasche an der Hand verletzte.

Schlussendlich mussten zwei Niederösterreicher ins Krankenhaus Zell am See gebracht werden. Sie erlitten unter anderem Schnittverletzungen, Prellungen sowie einen Kieferbruch. Eine 18-jährige Holländerin wurde vorläufig festgenommen. Am Sonntag sollte noch geklärt werden, ob sie in Untersuchungshaft genommen wird. Alle Raufbolde werden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.