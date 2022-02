Raubserie mit 14 Jahren: "Ich wollte wichtig sein"

Drohungen, Schläge, Raub: Nur einen Monat nach seinem 14. Geburtstag – und seiner beginnenden Strafmündigkeit – soll ein Bursch aus Wien eine Serie von acht Überfällen begangen haben. Dafür musste er sich am Montag vor dem Wiener Straflandesgericht verantworten. Er bekannte sich teilweise schuldig. Die Verhandlung wurde vertagt.

Mit zum Teil noch unbekannten Mittätern soll er von September bis November 2021 vor allem Jugendliche beraubt haben. Einem Opfer wurde durch Schläge sogar ein Trümmerbruch des Kieferhöhlenknochens zugefügt.

Die Gruppe rund um den Burschen, der zum Teil große, bullige 15- bis 16-Jährige angehörten, soll in öffentlichen Verkehrsmitteln nach Opfern Ausschau gehalten haben. Diese wurden umzingelt, beschimpft und bedroht, teilweise auch geschlagen. In zwei Fällen sollen Mitglieder der Gruppe Messer gezückt haben. Die Jugendlichen sollen es vor allem auf Airpods – kabellose Kopfhörer –, Smartphones und Geld abgesehen haben.

Opfer erlitt Trümmerbruch

Mit 13 Jahren sei er Teil dieser Clique geworden, gab der Bursch vor Gericht an. Er habe zeigen wollen, dass er dazugehöre, und nicht als feige gelten. Er habe wie die anderen Mitglieder der Clique sein wollen: "Ich wollte wichtig sein in der Gruppe."

Vor Gericht behauptete der 14-Jährige, dem im Falle eines Schuldspruchs bis zu 7,5 Jahre Haft drohen, dass nie ein Messer im Spiel gewesen und er bei den Taten nur daneben gestanden sei. Er gab aber zu: "Das Opfer hatte Angst, weil wir zu dritt waren."

Zum folgenschwersten Raub kam es am 13. November. Die Gruppe hatte einen Mann nach zwei Euro gefragt. Als dieser seine Geldbörse öffnete, sah der 14-Jährige, dass mehr darin war, und forderte das Opfer auf, das gesamte Geld herauszugeben. Dieses schubste den 14-Jährigen jedoch weg und sagte: "Verpisst euch!" "Da bin ich aggressiv geworden. Aber ich wollte ihn nicht verletzen", versicherte der Beschuldigte der Richterin. Der Mann, der den Trümmerbruch erlitten hatte, schloss sich dem Verfahren mit Schmerzensgeld in der Höhe von 5000 Euro an.

Seit seiner Festnahme sitzt der 14-Jährige in U-Haft, die Verfahren gegen seine Komplizen sind anhängig. Weil noch Zeugen angehört werden sollen, wurde die gestrige Verhandlung auf den 14. März vertagt.