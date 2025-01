Raub durch Prostituierte in Niederösterreich: Weitere Opfer gesucht

Am Donnerstag wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt Lichtbilder der beiden Verdächtigen veröffentlicht. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, wurden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) erbeten.

Die 22-Jährige und der 47-Jährige sitzen seit Ende November des Vorjahres in Wiener Neustadt in Haft. Nach Polizeiangaben hatte ein 49-Jähriger in der Nacht auf den 27. November 2024 über eine Onlineplattform eine Prostituierte zu sich nach Hause bestellt. Im Laufe des Abends traf auch ein Begleiter der Frau ein, gemeinsam wurde Alkohol konsumiert. Dabei dürfte das Duo dem Opfer unbemerkt eine betäubende Substanz ins Getränk gemischt haben. Der 49-Jährige wurde bewusstlos. Als er in der Früh aufwachte, fehlten seine Bankomatkarte und Bargeld. Weiters war von seinem Konto eine hohe Summe überwiesen worden, auch Behebungen waren durchgeführt worden.

Die Beschuldigten waren nicht geständig

Nach Ermittlungen wurden eine 22-jährige Rumänin und ein 47-jähriger österreichischer Staatsbürger am 28. November des Vorjahres in deren Wohnung in Neunkirchen festgenommen. Neben Beweismitteln wurde auch ein Teil der Beute sichergestellt und dem Opfer übergeben. Die beiden Beschuldigten waren nicht geständig. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 10.000 Euro.

