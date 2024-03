Rassismus: 1302 Fälle bei Beratungsstelle ZARA gemeldet

Von diesem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (1479) dürfe man sich aber nicht täuschen lassen, die Dunkelziffer sei viel höher, sagte ZARA-Geschäftsführerin Rita Isiba bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Einer der zentralen Forderungen von ZARA - dem Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus - erteilte Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) quasi zeitgleich eine Absage.

Dieser ist im türkis-grünen Regierungsprogramm vorgesehen, im Pressefoyer nach dem Ministerrat danach gefragt betonte Rauch, dass die Regierung in dem Bereich einige Projekte gemacht und "einiges auf den Weg gebracht" habe. Allerdings, so Rauch: "Zum Nationalen Aktionsplan werden wir, um es klar zu sagen, nicht mehr kommen." ZARA werde sich "weiter dafür einsetzen, Österreich näher an eine rassismuskritische Gesellschaft zu bringen", betonte Isiba auf die Absage angesprochen. "Wenn wir schon nicht die Unterstützung aus der Politik haben, haben wir zumindest die Unterstützung von Privatpersonen und Unternehmen."

Rassismus "tief verwurzelt in vielen Lebensbereichen"

Der Bericht zeige, "wie tief verwurzelt Rassismus in vielen Lebensbereichen in Österreich noch ist", so Isibas Fazit. Allen voran im Bildungssystem, am Arbeitsplatz, im Gesundheitssystem und im Kontakt mit der Polizei gebe es den größten Aufholbedarf. 1.708 Mal hat ZARA bei Meldungen von Rassismus persönlich beraten, 702 Mal rechtliche Maßnahmen und andere Interventionen gesetzt.

Aus dem Archiv: 40 Jahre zivilgesellschaftlicher Mut (OÖNplus)

Von den 1302 Meldungen, die ZARA im Jahr 2023 dokumentierte, betrafen 58 Prozent Rassismus online. Es sei aber nur ein "fließender Übergang" von Rassismus im Internet hin zu Übergriffen in der analogen Welt, schilderte die Leiterin der Beratungsstellen Fiorentina Azizi-Hacker anhand eines Beispiels: Eine Schwarze Frau und Mutter meldete sich bei ZARA, weil sie von ihrem Online-Dating-Kontakt rassistisch und sexistisch beleidigt und bedroht wurde. Nachdem sie nach dem ersten Date kein Interesse an weiteren Treffen hatte, habe er sie mit Nachrichten bombardiert, in denen er unter anderem mit sexuellen Übergriffen auf ihre Tochter drohte.

Beratungsbedarf höher als Kapazität

Der Bedarf an intensiver Beratung sei aber deutlich höher als die Kapazitäten der Stelle. "Es wird nicht so viel gemeldet, wenn die ZARA-Beratungsstelle acht Wochen schließen muss, um die vorliegenden Meldungen zu bearbeiten", erklärt sich Azizi-Hacker den Rückgang der Meldungen. "Um wirklich etwas gegen Rassismus zu tun, müssen unsere Ressourcen aufgestockt werden. Wir sind auf Förderungen und Spenden angewiesen", ergänzte Isiba.

15,9 Prozent der Fälle ordnete die Stelle dem "öffentlichen Raum" zu, elf Prozent Güter und Dienstleistungen, 8,4 Prozent staatlichen Behörden und Institutionen, 4,5 Prozent der Polizei, 1,6 Prozent Politik und Medien und 0,4 Prozent der Arbeitswelt. Nur in 4 von 58 Fällen rassistischer Polizeigewalt wurden formale Beschwerden eingereicht. Zur neuen Ermittlungs- und Beschwerdestelle zur Aufklärung von Misshandlungsvorwürfen gegen Polizeibedienstete, die im Jänner die Arbeit aufgenommen hat, könne man derzeit noch nicht viel sagen. Auch wenn es Bedenken die Unabhängigkeit betreffend gebe, sei diese "nichtsdestotrotz ein wichtiger erster Schritt."

Erneute Kritik an Deutschförderklassen

Kritik äußerte die Stelle erneut an den Deutschförderklassen. "Nicht die Deutschförderklassen an sich, sondern das System, das da implementiert wurde, ist das Problem", sagte der Lehrer Ali Dönmez. Schülerinnen würden anhand ihrer Sprachkenntnisse segregiert, der für die Einstufung notwendige MIKA-D-Test messe der Grammatik einen viel zu hohen Stellenwert zu. Der Umgang mit Mehrsprachigkeit sei aber generell ein Problem an vielen Schulen. Dönmez schilderte mehrere Fälle, in denen Kindern und Jugendlichen verboten wurde, Türkisch oder Arabisch zu sprechen bzw. diese dafür bestraft wurden. Häufig hätten Kinder und Jugendliche Angst, dass Lehrpersonen über die Meldung informiert werden würden. "Es besteht die berechtigte Sorge, dass sich die Situation verschlimmert wenn sie sie melden."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.