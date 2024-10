Randalierer in Wiener Wohnung hatte Waffenarsenal daheim

Mehrere Nachbarn riefen besorgt die Einsatzkräfte. Die Beamten fanden den 34-jährigen Wiener blutüberströmt im Badezimmer. Er dürfte flüssiges Ecstasy konsumiert haben. Ein in der Wohnung gelagertes Waffenarsenal und pyrotechnische Gegenstände wurden ihm sicherheitshalber abgenommen, so die Polizei am Nationalfeiertag.

Vorläufiges Waffenverbot

Bei der Kontrolle seines Ausweises stellten die Polizisten fest, dass er im legalen Besitz mehrerer Schusswaffen war. Sie stellten eine Langwaffe, mehrere Faustfeuerwaffen, Gasdruckpistolen sowie Munition und Waffenbesitzkarte sicher. Die Beamten sprachen aufgrund der Umstände ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Mann aus. Ebenfalls im Waffentresor verwahrt, fanden die Beamten mehrere kleine Anstecknadeln sowie einen Dolch mit NS-Symbolen vor. Außerdem wurden etliche Böller in der Wohnung vorgefunden.

Mehrere Anzeigen

Der 34-Jährige erhielt eine Anzeige nach dem Verbotsgesetz, dem Pyrotechnikgesetz sowie dem Suchtmittelgesetz. Die Verletzung dürfte er sich selbst zugefügt haben, deshalb wurde er ins Krankenhaus gebracht.

