Randalierer in Wien verletzte fünf Polizisten und Supermarkt-Mitarbeiter

Fünf Polizisten und ein Supermarktmitarbeiter verletzt und den Kassenbereich einer Supermarktfiliale in Wien-Donaustadt schwer beschädigt: Das ist die Bilanz eines Polizeieinsatzes Dienstagmittag gegen einen Randalierer bei der Filiale in der Breitenleer Straße. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich hatte ein 32-Jähriger gegen 13 Uhr in dem Geschäft randaliert und einen Angestellten mit einem Faustschlag ins Gesicht verletzt, bevor er flüchtete. Den Kassenbereich ließ er mit unter anderem abgeräumten Regalen verwüstet zurück. Beamte der Polizeiinspektion Quadenstraße stellten ihn in der Nähe der Filiale, was den polnischen Staatsbürger zu massiver Gegenwehr veranlasste. Er attackierte die Polizisten und verletzte fünf so schwer, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Nur mit Unterstützung weiterer Beamter überwältigten sie den Mann, dem Hand- und Fußfesseln angelegt werden mussten. Was den 32-Jährigen so ausrasten ließ, blieb unklar - ebenso, ob und in welchem Ausmaß Alkohol eine Rolle spielte.

