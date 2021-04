Randalierer aus Wien attackierte zwei Polizisten

In Schlangenlinien war am Sonntag um fünf Uhr in der Früh ein Auto durch eine Wohnsiedlung im Linzer Stadtteil Urfahr gefahren und hatte dabei drei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Anrainer riefen die Polizei, ein Zeuge sichtete den gesuchten Wagen schließlich am Hartmayrgut. Vor dem Pkw standen, wie die Pressestelle der Polizei gestern informierte, zwei junge Männer, ein 21-Jähriger aus Wien und ein Gleichaltriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Wer von ihnen gefahren war, steht noch nicht fest. Das Duo verhielt sich gegenüber den Polizisten zunehmend renitent, es kam zu einer Rangelei. Der Wiener wollte die vorläufige Festnahme seines Bekannten nicht zulassen und attackierte die Beamten von hinten und wollte sie wegziehen. Wegen dieses Widerstands wurden schließlich auch dem Wiener Handschellen angelegt. Beide wurden in das Linzer Polizeianhaltezentrum eingeliefert.

Wie es genau zu den Parkschäden kam, stand gestern noch nicht fest. Der Mühlviertler verweigerte den Alkotest, bei dem Wiener wurden 0,96 Promille gemessen.

