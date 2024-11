"Rambo" spürte 42.200 geschmuggelte Zigaretten auf

Zunächst gaben der Fahrer und seine Mutter an, nur acht Stangen Zigaretten in ihrem Auto zu haben, als sie Ende Oktober auf der A4 bei Bruck an der Leitha in Niederösterreich kontrolliert wurden, wie das Finanzamt nun bekanntgab.

Doch Zollhund "Rambo" entlarvte dies als Schwindel: Er erschnüffelte die 211 Stangen - insgesamt 42.200 Zigaretten im Wert von mehr als 12.000 Euro - die unter einem doppelten Boden im hinteren Bereich des Transporters versteckt waren.

Der Fahrer gab schließlich zu, die Zigaretten um 6000 Euro in Bulgarien gekauft zu haben, und dass sie zum Weiterverkauf an Freunde in Italien bestimmt seien. Weil sie aus Bulgarien kommen, unterliegen die Zigaretten in Österreich der Tabaksteuer. Der Hinterziehungsbetrag beträgt rund 7500 Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper