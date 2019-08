Raftingunfall auf Salzach: Offenbar zwei Tote

Nach ersten Informationen erreignete sich das Unglück am Montagvormittag in den Salzachöfen - ein enger Durchbruch des Flusses am Pass Lueg. Ein mit mehreren Insassen besetztes Raftingboot ist gekentert, der genaue Hergang des Unfalls ist aber noch völlig unklar. Ob noch weitere Menschen vermisst werden, ist zurzeit noch nicht bekannt. Am Großeinsatz in Golling waren Kräfte von Feuerwehr, Wasserrettung, Bergrettung und Rotem Kreuz beteiligt.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.