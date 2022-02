Räuber schlugen Opfer Eisenstange auf den Kopf

Zahlreiche Gewaltverbrechen, Diebstähle und Einbrüche wirft die Staatsanwaltschaft zwei Serben vor, die sich derzeit vor dem Wiener Landesgericht verantworten müssen. Belastet wurden sie von einem 21-jährigen Landsmann, der im Dezember wegen des Raubmords an einem Juwelier und weiteren brutalen Überfällen nicht rechtskräftig zu 19 Jahren Haft verurteilt wurde.

Nach seiner Festnahme hatte der junge Mann ein umfassendes Geständnis abgelegt, in dem er die beiden Angeklagten schwer belastete. Seine Aussagen wiederholte er gestern unter Wahrheitspflicht auch erneut vor Gericht. Der 61-Jährige und der 34-Jährige seien bei mehreren Verbrechen seine Komplizen gewesen.

So soll der 34-Jährige zum Beispiel mit dem 21-Jährigen am 29. Februar 2020 in eine Wohnung eingebrochen und dem Besitzer eine Eisenstange auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend stahlen sie dem Schwerverletzten Goldmünzen im Gesamtwert von 15.000 Euro.

Der 61-Jährige soll den jüngeren Männern Tipps gegeben und Schmiere gestanden haben. Der Anwalt des Mannes bestritt das: Sein Mandant könne nach einem Unfall nur mit Krücken gehen und sei gar nicht dazu in der Lage, längere Zeit zu stehen oder Dinge zu halten. Der jüngere Angeklagte war zu einem Großteil der Einbrüche geständig, leugnete jedoch eine Beteiligung an den Überfällen.

Die Verhandlung wurde auf Mitte März vertagt, es sollen noch weitere Zeugen geladen werden.