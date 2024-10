Räuber fesselten 84-jährige Wienerin in Wohnung

Der eine Täter klopfte gegen 20.00 Uhr an die Tür der 84-Jährigen und verwickelte sie in ein Gespräch. Plötzlich trat der andere Mann, der sich im Stiegenhaus aufgehalten hatte, zum Vorschein, hielt der Frau den Mund zu und drängte sie in die Wohnung. Die Frau wurde an Armen und Beinen gefesselt, Augen und Mund mit einem Tuch verdeckt.

Dann sperrten die Männer die 84-Jährige in ihrem Badezimmer ein. Währenddessen nahmen die Täter Wertgegenstände und Bargeld an sich und traten die Flucht an, so die Polizei am Freitag.

Landeskriminalamt ermittelt

Das Opfer konnte sich schlussendlich befreien und verständigte die Polizei. Die 84-jährige Frau erlitt Abschürfungen im Gesichtsbereich und wurde durch die Berufsrettung Wien erstversorgt, dann in häusliche Pflege entlassen.

Nach den Männern wird gefahndet. Weitere Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsdienst, Ermittlungsbereich Raub, übernommen.

"Ruhe bewahren"

Die Polizei rät in so einem Fall, Ruhe zu bewahren und den Anweisungen der Täter zu folgen. "Geben Sie das geforderte Geld bzw. die geforderten Gegenstände langsam und ruhig heraus. Der Schutz von Leben und Gesundheit hat Vorrang vor materiellen Werten." Wichtig ist, sich Merkmale und Beschreibungen der Kriminellen gut zu merken. "Eine gute Täterbeschreibung unterstützt die Fahndung der Polizei", so die Exekutive.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.