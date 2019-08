Räuber entführten Vater und Kinder mit dem Auto

Es waren Szenen wie in einem Krimi, die sich am Maria-Himmelfahrts-Tag in einer Villa auf dem Heuberg außerhalb der Stadt Salzburg abspielten. Wie berichtet drangen drei maskierte Täter gegen 10.30 Uhr in das Haus eines Juwelier-Ehepaars ein. Wie die Polizei gestern informierte, kamen die Räuber über eine geöffnete Balkontür ins Haus, in dem sich die beiden Eheleute (41 und 35 Jahre alt), die beiden Kleinkinder des Paares und eine Bekannte (26) befanden.

Die Räuber bedrohten das Ehepaar mit einer Faustfeuerwaffe und fesselten den Juwelier und seine Frau. Der 41-Jährige wurde dabei verletzt. Dann zwangen sie die 35-Jährige in gebrochenem Englisch, in ihr Juweliergeschäft in die Salzburger Innenstadt zu fahren und Schmuck zu holen. Ihren Mann, die Kinder und die 26-Jährige behielten die Täter in der Zwischenzeit als Geiseln. Sie wurden gezwungen, in eines der Autos der Familie einzusteigen. Damit fuhren zwei der drei Täter mit den Opfern in einen nahe gelegenen Wald.

Was der dritte Täter in der Zwischenzeit tat, ist unbekannt. Die Polizei schließt nicht aus, dass er im Haus der Juweliersfamilie einen Brand legte. Wie berichtet brach in dem Haus auch Feuer aus, das von den Feuerwehren gelöscht wurde.

Panne bei Fahrt in den Wald

Indes brachten die beiden Entführer die Opfer mit dem Auto in den Wald. Doch durch die wilde Fahrt in dem unwegsamen Gelände kam es zu einer Panne, der Pkw war daraufhin nicht mehr fahrtauglich. Die beiden Räuber stiegen fluchtartig aus, sperrten die vier Opfer in dem defekten Wagen ein und rannten davon. Bei der Flucht trafen die zwei Räuber auf ein Pärchen, das im Wald spazieren war. Die Männer bedrohten das Paar mit einer Pistole und zwangen sie, ein Handy herauszugeben. Dabei fiel auch ein Schuss. "Ob es sich um scharfe Munition oder bloß um einen Schreckschuss handelte, ist noch Gegenstand von Ermittlungen", sagte gestern die Polizeisprecherin Irene Stauffer. Das überfallene Pärchen stieß im Wald schließlich auf den hängengebliebenen Pkw und befreite die vier eingesperrten Insassen. Der 41-jährige Juwelier alarmierte gegen 12.30 Uhr die Polizei und rief auch seine Frau an, die sich noch in ihrem Geschäft befand. Daraufhin begann die Alarmfahndung. Auch die Spezialeinheit Cobra war im Einsatz.

Enormer Schaden durch Brand

Ob bzw. was die Täter im Haus erbeuteten, sei noch unklar, sagte Stauffer. Der Sachschaden sei enorm, weil an mehreren Stellen im Haus mittels Benzin Feuer gelegt worden war. Wie gestern bekannt wurde, waren die Läden der Juweliersfamilie im Zeitraum 2007 bis 2013 schon zehn Mal überfallen bzw. bestohlen worden.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Kriminalisten unter Tel. 059133-50-3333 entgegen.

