Kleine Kinder muss man an der Hand halten, andernfalls verletzt man seine Aufsichtspflicht: Das hat der Oberste Gerichtshof (OGH) erneut bestätigt. Eine Mutter beobachtete mit drei Kindern von einer Brücke aus, die auch als Straße dient, die Surfer in der Salzach. Ihr vierjähriger Sohn stand neben ihr, er war zuvor nie davongelaufen. Als er einen stürzenden Surfer bemerkte, lief er zur anderen Brückenseite und kam einem Radfahrer in die Quere, der stürzte und sich verletzte.