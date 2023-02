Radikalisierung gegen Klimaaktivisten

Die Medienethikerin Claudia Paganini beobachtet eine steigende Aggression gegenüber Klimaaktivisten. Oft verwendete Begriffe wie "Klimaterroristen" oder "Klimachaoten" heizen die Stimmung auf. "In dem Moment, wo ich durch Sprache Menschen herabwürdige, ist es nur mehr ein kleiner Schritt zur Gewalt", sagte die Professorin an der Münchner Hochschule für Philosophie. "Wir sprechen hier von Drohungen und Forderungen in den sozialen Medien, die Aktivisten mit dem Auto einfach niederzufahren", zeigt sich die Wissenschaftlerin durchaus besorgt. Doch anstatt die Situation zu beruhigen, würden manche Medien und teilweise die Politik zusätzliches Öl ins Feuer gießen und die Debatte um die Blockadeaktionen mit kriminalisierenden Vergleichen anheizen. Paganini verwies in diesem Zusammenhang unter anderem auf die FPÖ. So forderte der Wiener FP-Chef Dominik Nepp bereits nicht nur Beugehaft für die Blockadeteilnehmer, sondern bezeichnete sie gezielt als "Terroristen". Paganini hält diese Tendenzen für gefährlich. Eine Gesellschaft müsse diese Art des Protests aushalten. Eine Gesetzesübertretung der Protestierenden könne kein Freibrief für Selbstjustiz und Gewalt sein, sagt die Expertin.

Der möglichen Gewalt durch wütende Autofahrer sind sich Aktivisten wie etwa Jacob Ranftl bewusst. "Wir wissen, dass wir manche Menschen in ungute Situationen bringen", sagt Ranftl. Der 29-Jährige wurde in Wien Opfer von Gewalt: Ein Autofahrer zerrte den Aktivisten von einem Schutzweg und trat auf ihn ein. Ranftl selbst zeigte den Pkw-Lenker jedoch nicht an. Einen Grund für Gewaltakte gegen ihn und Gleichgesinnte sieht er mitunter in den sozialen Medien.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper