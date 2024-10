Radfahrer (38) in Tirol von Pkw erfasst - schwer verletzt

Der 69-jährige Autolenker hatte den Radfahrer beim Einfahren in eine Kreuzung übersehen. Der 38-Jährige wurde auf die Motorhaube des Pkw geschleudert und von dort weiter gegen das Auto einer 48-jährigen Österreicherin.

Der Radfahrer schlug mit dem Kopf am Boden auf und blieb liegen. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert, informierte die Polizei. An allen drei Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden.

