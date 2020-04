Quarantäne für Altenmarkt im Pongau wird aufgehoben

Wie das Land am Mittwoch informierte, folge man damit einer Empfehlung der Gesundheitsbehörden. Während in den anderen acht betroffenen Gemeinden im Bundesland die Quarantäne bereits am Montag endete, waren im Seniorenheim des Ortes noch Bewohner und Mitarbeiter getestet worden.

"Keine dynamische Entwicklung mehr"

In dem Wohnheim war es zuletzt zu einer Häufung der Infektionszahlen gekommen. Darum nahm das Land in den vergangenen beiden Tagen noch 81 Corona-Abstriche unter Bewohnern und Pflegern vor. Dabei stellte sich heraus, dass 77 von ihnen keinen Hinweis auf eine Erkrankung brachten. Ein Bewohner wurde positiv getestet, bei drei weiteren Personen muss der Test wiederholt werden. "Die Zahlen sprechen für ein Auslaufen der Quarantäne, denn es gibt keine dynamische Entwicklung mehr in Altenmarkt", erklärte Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz.

Video: Wie war das Leben in der Quarantänezone? Betroffene aus dem Gasteinertal, aus Flachau und aus Zell am See berichten:

Zuletzt befanden sich zwölf Bewohner des Seniorenheimes im Covid-Haus im Uniklinikum Salzburg, drei weitere Bewohner verstarben an oder mit der Krankheit. Von den 54 Mitarbeitern waren sieben wegen einer nachgewiesenen Covid-19-Infektion in häuslicher Isolation. In der gesamten Gemeinde Altenmarkt wurden heute noch 24 aktive Krankheitsfälle registriert.

Betroffene Gebiete mit Öffis erreichbar

Die acht Ex-Quarantäne-Gemeinden in Salzburg sind seit heute Mittwoch wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Wie der Salzburger Verkehrsverbund am Dienstag informierte, betrifft das Zell am See und Saalbach-Hinterglemm im Pinzgau sowie Bad Gastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein, Flachau, Großarl und Hüttschlag im Pongau.

Auch die Züge der ÖBB werden ab morgen wieder im Gasteinertal halten. Zudem sind die Buslinien wieder auf ihrer gesamten Länge in Betrieb. Während der Quarantänemaßnahmen fuhren öffentlichen Busse nur innerhalb der betroffenen Gemeinden.

