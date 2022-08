Qualität von Kärntens Seen gestiegen

Zwei bis vier Mal im Jahr werden vom Kärntner Institut für Seenforschung Wasserproben aus 40 Kärntner Seen genommen, um die Wasserqualität zu überprüfen. Ausschlaggebend dafür sind Nährstoffgehalt, Sichttiefe und Algenanteil, sagt Roswitha Fresner vom Institut für Seenforschung.

Die Wasserqualität ist umso besser, je nährstoffärmer das Gewässer ist – denn damit gehen weniger Algen einher. Die Ergebnisse des aktuell veröffentlichten 36. Kärntner Seeberichts zeigen bei 16 von 40 Seen eine Verbesserung der Wasserqualität. Die Proben wurden 2021 genommen. Während 2020 nur bei sechs Seen die höchstmögliche Wasserqualität gemessen wurde, waren es 2021 bereits 13 Seen. Insgesamt hatten 28 von 40 Seen, also 70 Prozent, ausgezeichnete Qualität. Die Bestwertung erhielten unter anderem der Klopeiner See, Millstätter See und Faaker See.

Der Grund für die Qualitätssteigerung im Vergleich zu 2020 sei der geringere Niederschlag im Vorjahr. Regen führe zu Einschwemmungen in den Gewässern, was den Nährstoffeintrag und damit den Algenbefall erhöhen kann.