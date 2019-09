Prozess wegen staatsfeindlicher Verbindung in Klagenfurt gestartet

Der Mann, er ist Mitglied des Staatenbundes Österreich, hatte mehrere Schreiben an Beamte gerichtet und darin gedroht, sie persönlich haftbar zu machen, wenn Strafverfahren gegen ihn nicht eingestellt würden.

Der 62-Jährige ist schon mehrmals einschlägig aufgefallen, erst Anfang 2018 war er wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Damals war es um einen turbulenten Polizeieinsatz gegangen, als das Auto des 62-Jährigen versteigert hätte werden sollen. Mehrere Staatenbund-Mitglieder hatten das Auto zugeparkt, die Polizei war mit einem Großaufgebot angerückt.

Wie schon beim ersten Prozess verlangte der Angeklagte auch am Donnerstag zuallererst zu erfahren, ob er denn nun als Mensch oder als Person geladen sei. Nach dem Anklagevortrag von Staatsanwältin Daniela Zupanc setzte der 62-Jährige zu einem längeren Referat über die Frage, ob Österreich überhaupt eine Verfassung habe, an, was aber von Richterin Ute Lambauer, die dem Schwurgerichtshof vorsaß, mit Zwischenfragen im Rahmen gehalten wurde. Dabei betonte der Mann immer wieder, dass Österreich keine Gesetze habe und man eigentlich "im Handelsrecht" sei. Er bekannte sich nicht schuldig.

Der Prozess war bis Nachmittag angesetzt, ob es noch am Donnerstag ein Urteil geben würde, war unklar.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.