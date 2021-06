Prozess wegen Polizeigewalt in Wien

Er habe sich "im Eifer des Gefechts" dazu hinreißen lassen, den Mann gegen die Wand zu drücken, ihm in weiterer Folge einen Kniestoß in den Unterleib verpasst und auf ihn eingeschlagen, als dieser bereits am Boden lag, sagte ein 37-jähriger Beamter.

"Die Anspannung war zu groß. Ich dürfte auch einen schlechten Tag gehabt haben", erklärte der Polizist am Wiener Landesgericht für Strafsachen. Er habe private Probleme gehabt, es habe Streit mit seiner Verlobten gegeben: "Ich hab dann erfahren, dass ich am nächsten Tag nach dem Nachtdienst auch noch Überstunden machen muss."

Auf den ersten Polizeiübergriff folgte ein zweiter. Ein 29-jähriger Beamter, der gemeinsam mit dem 37-Jährigen seit längerem eine Funkstreifen-Besatzung bildete, ging auch noch auf den Tschetschenen los, weil dieser "leider Gottes präpotent, aggressiv, ungut" war, wie der Zweitangeklagte erläuterte. Nach anhaltenden Beleidigungen "habe ich mich dazu hinreißen lassen, dass ich ihm eine Ohrfeige gebe", sagte der Beamte.

Die Verhandlung wird am Donnerstag fortgesetzt.