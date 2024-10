Prozess um "Rammbock"-Einbrüche: Vier Schuldsprüche

Die drei Niederländer und der Bulgare fassten Freiheitsstrafen im Ausmaß von 20 Monaten bis neun Jahren aus. Tatorte der Einbruchsdiebstähle waren Juweliere in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling), im Wiener Donauzentrum und in Wiener Neustadt. Das Urteil ist nach Gerichtsangaben nicht rechtskräftig.

Zu Beginn des Schöffenprozesses Anfang September hatten sich die ursprünglich drei Angeklagten teilweise geständig gezeigt. Die beiden Niederländer im Alter von 29 und 32 Jahren sollen Mitglieder einer international agierenden Tätergruppierung sein, der Bulgare soll überwiegend als Beitragstäter fungiert haben. Ein 27-jähriger Niederländer, der in Folge aus seinem Heimatland nach Österreich ausgeliefert wurde, musste sich am Mittwoch ebenfalls u.a. wegen versuchten schweren Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung vor Gericht verantworten. Er soll gemeinsam mit dem 29-Jährigen im Jänner 2023 an einem Einbruchsversuch bei einem Juwelier in Wiener Neustadt beteiligt gewesen sein.

500.000 Euro Schaden

Die einschlägig vorbestraften Angeklagten mussten sich auch wegen Coups in der SCS und im Donauzentrum in Wien-Donaustadt im Mai bzw. Juni 2023 verantworten, dazu bekannten sie sich nicht schuldig. Geständig zeigte sich das niederländische Duo ebenso wie der Bulgare zu einer Bankomatsprengung in Markgrafneusiedl (Bezirk Gänserndorf) am 6. Oktober des Vorjahres. Nach der Tat klickten für das Trio die Handschellen. Für die Coups wurden Fahrzeuge unbefugt in Betrieb genommen, als Fluchtauto verwendet und angezündet. Der Schaden wurde mit rund 500.000 Euro angegeben.

Mehrjährige Haftstrafen

Der 29-jährige Zweitangeklagte wurde laut Gerichtsangaben am Mittwoch in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen und erhielt neun Jahre Freiheitsstrafe. Sein 32-jähriger Landsmann wurde wegen eines Einbruchsdiebstahls am 26. Juni des Vorjahres beim Dorotheum-Juwelier in Wiener Neustadt und der Bankomatsprengung zu vier Jahren Haft verurteilt. Von den anderen Vorwürfen wurde er freigesprochen. Der Bulgare erhielt in Verbindung mit der Bankomatsprengung 30 Monate Freiheitsstrafe, davon 20 Monate bedingt. In anderen Anklagepunkten gab es einen Freispruch für den Drittangeklagten. Der 27-Jährige wurde zu 20 Monaten unbedingt verurteilt.

