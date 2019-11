Prozess um Mord vor mehr als 14 Jahren in Niederösterreich

Der Angeklagte soll 2005 seine Ehefrau erstochen haben. Er flüchtete in sein Heimatland Kosovo, wo er wegen der Tat zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde. Nun wurde er während einer Reise in Albanien festgenommen und nach Österreich ausgeliefert.

Der Beschuldigte soll die 36-Jährige in der Nacht auf den 6. Juni 2005 in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messerstich in den Hals getötet haben. Der Verdächtige floh daraufhin mit seinen vier Kindern in den Kosovo und stellte sich kurz darauf im Hauptquartier der UNO-Übergangsverwaltung. In dem Prozess im Kosovo soll sich der Mann auf Notwehr berufen haben, dies soll jedoch nicht mit der Spurenlage am Tatort übereinstimmen. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten erließ einen europäischen Haftbefehl, der Mann wurde während eines Aufenthalts in Albanien gefasst.