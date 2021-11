"Ich bin schuldig." Das sagte ein 21-jähriger Serbe am Montag vor dem Landesgericht Wien zum Vorwurf des Raubmordes an einem Juwelier. Er soll das Opfer in dessen Geschäft erstochen haben. Auch vier weitere Raubüberfälle gab der Angeklagte zu. Die Tat ereignete sich am 14. Oktober des Vorjahres. Mit einem Messer bewaffnet betrat der Beschuldigte den Juwelierladen in Wien-Landstraße und gab sich zunächst als Kunde aus. Als ihm der Inhaber mehrere Ketten vorlegte, soll der Angeklagte laut