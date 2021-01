Prozess: Masseur soll Kundinnen belästigt haben

Der Salzburger soll drei Kundinnen an intimen Körperstellen berührt haben. Der 53-Jährige beteuerte seine Unschuld. Wie er sich vor Gericht rechtfertigte, war unklar: Die Richterin schloss auf Antrag des Verteidigers die Öffentlichkeit aus.

Der bisher unbescholtene Angeklagte soll die sexuellen Belästigungen in den Jahren 2014 bis 2017 begangen haben. Eine 25-jährige Frau schilderte in ihrer Anzeige, dass ihr der Masseur Avancen gemacht habe und sie an intimen Körperstellen berührt habe. Der Prozess wurde gestern zur Einholung eines Gutachtens vertagt.