Es soll eine Meinungsverschiedenheit gewesen sein, die einen mittlerweile 42-jährigen Wiener im Jahr 2009 dazu gebracht haben soll, seiner fünf Jahre jüngeren Ehefrau in der Dusche einen elektrischen Schlag zu verpassen. Aus Wut soll der Mann damals in der Küche das Kabel eines Wasserkochers abgeschnitten haben und damit ins Badezimmer gegangen sein. Das intakte Ende des Kabels dürfte er in die Steckdose gesteckt haben, während er das andere Ende an die nasse Haut seiner Frau gehalten hat.