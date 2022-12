Prozess gegen Terror-Helfer: "Er versuchte, sich zu bessern"

Am 2. November 2020 hatte der islamistische Terrorist Kujtim F. bei seinem Anschlag in Wien vier Menschen erschossen und zahlreiche verletzt. Am Dienstag ist der Prozess gegen jene sechs Angeklagten fortgesetzt worden, die dem 20-Jährigen vor der Terrornacht geholfen haben sollen.

Im Fokus des Richtersenats waren Freunde von F., sie sollen den späteren Attentäter nicht nur bestärkt, sondern ihn auch bei den letzten Vorbereitungen wenige Stunden vor dem Anschlag unterstützt haben.

Der zweitangeklagte 22-Jährige gilt als langjähriger Freund des Terroristen. Er soll wenige Stunden, bevor am Abend die tödlichen Schüsse fielen, bei F. zu Hause gewesen sein. Angeblich um ein Buch zurückzubringen, wie der Angeklagte beteuerte. F. habe ihn extra darum gebeten. Er habe sich mit dem Drittangeklagten, auch ein Freund des Attentäters, getroffen und sei zur Wohnung des späteren Todesschützen gefahren. Aber warum wurde das zurückgebrachte Buch weder bei F. noch in seiner Wohnung gefunden? Der Zweitangeklagte konnte es sich nicht erklären. Dafür habe er mit dem späteren Attentäter an der Wohnungstür doch nur über "Belangloses" gesprochen.

Die Anklage geht aber davon aus, dass der Zweit- und der Drittangeklagte F. bei der Suche nach einem Anschlagsziel geholfen haben. Sie sollen auch in der Wohnung gewesen sein, als F. seine Bekennerbotschaft aufnahm.

Weiters soll der 22-Jährige dabei gewesen sein, als sich der spätere Attentäter das beim Anschlag verwendete Sturmgewehr besorgte. F. war damals auf Bewährung und nahm auch an Deradikalisierungskursen teil. F. habe "versucht sich zu bessern", beteuerte der Freund vor Gericht.

Auch der Drittangeklagte gilt als Freund (24) des Terroristen. Wie F. hatte auch der 24-Jährige versucht, im Jahr 2018 über die Türkei nach Syrien zu reisen und sich dem "IS" anzuschließen. Beide wurden damals verhaftet und verurteilt. Er habe nach der Haft im Jahr 2019 nur noch wenig Kontakt zu F. gehabt, behauptete der Drittangeklagte. Erst später habe sich der Kontakt wieder intensiviert. Er war bei der Rückgabe des besagten Buches dabei. Im Nachhinein frage er sich, wie der spätere Attentäter "so ruhig sein hat können". Auf dem Heimweg bekam der Freund von F. noch über Instagram ein Video zugespielt.

"Kann gar kein Arabisch"

Darin war auf Arabisch zu hören: "Bald, so Gott will, werden wir das Kalifat zurückbringen, wie es ursprünglich war." Er spreche gar kein Arabisch und habe den Inhalt nicht verstanden, behauptete der Angeklagte.

Die Handy-Auswertungen zeigten auch, dass er mehrmals den Namen eines Lokals in direkter Nähe des späteren Anschlagsziels suchte. Bei diesem Lokal rief der Attentäter am Nachmittag des 2. November sogar an.

Auch soll der Drittangeklagte versucht haben, für den späteren Attentäter gefälschte Dokumente zur Ausreise zu beschaffen. Außerdem soll er in den frühen Morgenstunden vor dem Anschlag mit dem Attentäter darüber gesprochen haben, wie man Handys auf Werkseinstellungen zurücksetzen kann. Der Prozess wird am 20. Dezember fortgesetzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper