Prozess gegen gewaltbereiten jungen Wiener Rechtsextremen gestartet

Der mittlerweile 21-Jährige legte ein Geständnis ab, verlas ein von ihm vorbereitetes schriftliches Statement und machte danach von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Er wolle keine Fragen beantworten, erklärte der Absolvent einer Wiener HTL, der zuletzt an einer FH studiert hatte.

Der Angeklagte, der vor Gericht äußerlich jünger, fast noch wie ein Jugendlicher wirkte, hatte sich im Alter von 17 der gewaltaffinen Neonazi-Gruppierung angeschlossen, die europaweit bis zu 70 junge, oft noch jugendliche Männer umfasste und einen "Rassenkrieg" und "weißen Jihadismus" propagierte sowie Attentate auf Synagogen und Moscheen befürwortete. Er sei aus der aus der "Atomwaffen Division" hervorgegangenen "Feuerkrieg Division" beigetreten, weil er sich alleine gefühlt hätte und an seiner Schule gemobbt wurde, trug der Angeklagte vor. Er habe Anerkennung gesucht. In Nazi-Kreisen reiche es dafür aus, ein paar Mal "heil Hitler" zu sagen. Was er in Chats mit seinen Gesinnungsgenossen geschrieben hätte, sei ihm heute "peinlich" und er "schäme sich" dafür, hieß es in der vom Angeklagten verlesenen schriftlichen Erklärung.

Bei einer Hausdurchsuchung im Mai 2023 waren bei dem Burschen aus Wien-Favoriten neben einschlägigem Propagandamaterial und NS-Devotionalien Schusswaffen, eine schusssichere Weste, ein Messer und eine Gasmaske sichergestellt worden. Laut Anklage soll er im bezeichnenderweise "Riot" ("Aufstand) genannten Netzwerk der "Feuerkrieg Division" in Chats zu Anschlägen gegen jüdische Einrichtungen und Minderheiten aufgerufen sowie Anleitungen zum Bombenbauen und Herstellen von Schusswaffen verbreitet haben.

Die Staatsanwaltschaft Wien wirft dem Angeklagten nationalsozialistische Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz, kriminelle Vereinigung, Verhetzung und Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen vor, begangen von Ende 2019 bis 2023. Tathandlungen in Richtung eines terroristischen Attentats sind nicht inkriminiert. Beweise, dass sich ein Anschlag bereits im konkreten Planungsstadium befunden hätte, ließen sich im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen nicht manifestieren.

Als Gefährder eingestuft

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) stufte den Angeklagten in einer Analyse allerdings als Gefährder ein. Der 21-Jährige befindet sich wegen Tatbegehungsgefahr in U-Haft. "Es gibt keine konkreten Anschlagspläne, aber in Zusammenschau des Ganzen zeigt sich ein bedenkliches Bild hinsichtlich der Gefährdungslage", führte der Staatsanwalt in seinem Anklagevortrag aus. Vom Angeklagten gehe "immer noch eine Gefahr aus".

"Geht weit über eine durchschnittliche Verbotsgesetz-Verhandlung hinaus"

Die Verhandlung "geht weit über eine durchschnittliche Verbotsgesetz-Verhandlung hinaus", betonte der Staatsanwalt eingangs der Verhandlung. Die - mittlerweile zerschlagene - "Feuerkrieg Division" sei eine "schwer terroristische rechtsextremistische Vereinigung" gewesen, deren Mitglieder hätten online "massive Tathandlungen zumindest besprochen". Der Angeklagte habe in die "Feuerkrieg Division" sein Wissen und seine Ideen eingebracht und sich engagiert.

"Die Sachen hat er g'schrieben, das ist so. Da fährt die Eisenbahn drüber", kündigte Verteidiger Peter Kraus ein "reumütiges Geständnis" des 21-Jährigen ein. Dieser habe mit 17 Probleme in der Schule und "keinen Anschluss gehabt". Bei seinem Mandanten sei aber keine "besondere Gefährlichkeit" gegeben. Das ist insofern von Bedeutung, als bei einer vom Gericht angenommenen besonderen Gefährlichkeit eine anklagekonforme Verurteilung nach dem Verbotsgesetz eine Mindeststrafe von zehn Jahren zu verhängen wäre.

Der Verteidiger hob hervor, der 21-Jährige habe nach der ersten Hausdurchsuchung von sich aus den Austritt aus einer rechten Burschenschaft erklärt und sämtliche Kontakte zu ehemaligen Gesinnungsgenossen bei der "Feuerkrieg Division" abgebrochen. Er sei vielmehr zurück zu seinen Eltern gezogen, habe seine Telefonnummer gewechselt und sich freiwillig einem Deradikalisierungsprogramm unterzogen. Der 21-Jährige habe außerdem während seines Grundwehrdienstes bei einem Assistenzeinsatz eine Einrichtung der Israelitischen Kultusgemeinde geschützt: "Mit geladener Waffe. Wenn er Anschlagspläne gehabt hätte, wäre es ein leichtes gewesen, die umzusetzen. Hat er nicht gemacht", sagte Weiss. Dies "trage "wesentlich zur Entlastung hinsichtlich der besonderen Gefährlichkeit bei".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper