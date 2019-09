Prozess gegen barfüßigen "Gesundheits-Guru": Fans demonstrierten vor Gericht

Er erschien barfuß, eines seiner Markenzeichen. Mit waren auch seine Fans, die ihm auch folgten, als er die Verhandlung verließ, weil er nicht das Wort bekam.

Die Ärztekammer hatte den 59-Jährigen verklagt, weil der gelernte Automechaniker aus Rumänien Mediziner diffamiert haben soll. Konkret nennt er sie bei Vorträgen und in Videos auf seinem Kanal im Internet "Drogendealer". Zudem soll er Vergleiche mit KZ-Arzt Josef Mengele gezogen haben, der im Nationalsozialismus grausame Menschenversuche durchgeführt hatte. Das wollten sich weder die Kammer noch die Ärzte länger bieten lassen, weshalb sie im April die Unterlassungsklage einreichten. Die Kammer will außerdem unterbinden, dass der Mann Menschen vor lebenswichtigen Therapien abrät. Zusätzlich wird auch von der Staatsanwaltschaft Graz wegen Kurpfuscherei und Betrugs ermittelt, denn der Mann verkauft Nahrungsergänzungsmittel - möglicherweise unter falschen Vorgaben.

Pharma-Gegner scharten sich um Idol

Doch am ersten Verhandlungstag am Zivilgericht war eigentlich nur die Prozessplanung vorgesehen. Doch schon eine Stunde vor dem Termin hatten sich rund 30 seiner Anhänger vor Gericht um ihren "Guru" geschart und mit Plakaten demonstriert. Zu lesen war etwa: "Ärzte verschreiben Medikamente mit tödlichen Nebenwirkungen. Ist das ein Lob an die Ärztekammer?" oder "Pharmatote kennen keine Justiz". Der Beklagte erschien in einem T-Shirt mit einem Konterfei von Albert Einstein, seinem markanten Rauschebart und krausem Haar - in grün-grauem Farbton.

Der Richter ging an den Fall betont sachlich heran, wechselte in einen größeren Verhandlungssaal, um den Zuschauern Platz zu bieten. Doch auch dieser reichte nicht, weshalb fünf bis zehn von ihnen vor der Tür warten mussten. Die anderen lauschten den Worten der Verhandlung, zeigten sich dann aber enttäuscht, als der Richter sagte, dass es an diesem ersten Termin zu keiner Vernehmung des Beklagten kommen werde. Vorerst solle nur der Prozessverlauf besprochen werden.

Fans applaudierten

Nachdem ein Vertreter der Kammer darlegte, weshalb es zur Unterlassungsklage kam, erwiderte der Verteidiger: "Er tut seine Meinung kund und das ist zulässig." Was zulässig ist und was nicht, hat beim zweiten Termin - Ende November oder Anfang Dezember - der Richter zu entscheiden. Doch noch ehe dieser den Verfahrensverlauf am Donnerstag abklären konnte, wollte der "Gesundheitsexperte" das Wort. Als ihm das der Richter nicht erteilte, stand er auf und meinte, dass 80 Prozent der Bevölkerung an einem Mangel des Vitamins B12 leiden würden. Dieser führe zu Gedächtnisverlust und mangelndem Urteilsvermögen, meinte er. Während er sich Richtung Tür begab, dankte er seinen Anhängern, die ihm applaudierten und anschließend mit ihm zusammen den Saal verließen.

Der Richter protokollierte, dass er die Worte des Beklagten auf sich bezogen hat, was der Verteidiger prompt zurechtrücken wollte, jedoch mit mäßigem Erfolg. Beim zweiten Termin ist unter anderem die Befragung des "Gurus" vorgesehen.