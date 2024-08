Probleme mit Flugreisen: Betroffene haben Rechte

Für viele Oberösterreicher steht der Urlaub noch bevor oder sie konnten ihn bereits in den verschiedensten Ländern genießen. Das Letzte, was sich jeder Reisende wünscht, sind Probleme bei der Anreise. Bei Flugreisen kann es jedoch passieren, dass das Flugzeug nicht starten kann oder der Flug gestrichen werden muss. In diesem Fall haben die Betroffenen eine Reihe von Möglichkeiten, um von den Fluggesellschaften eine entsprechende Entschädigung zu erhalten.

Mahlzeiten bis Ausgleichszahlungen

Bei größeren Verspätungen, je nach Zielort zwischen zwei und vier Stunden, können von den Fluggesellschaften Betreuungsleistungen wie eine Mahlzeit oder eine Hotelübernachtung verlangt werden. Ab einer Verspätung von fünf Stunden besteht die Möglichkeit, einen von der Fluggesellschaft bezahlten Ersatzflug zu wählen.

Auch bei verspäteter Ankunft am Urlaubsort kann eine Entschädigung von bis zu 600 Euro verlangt werden. Dies gilt jedoch nur bei einer Verspätung von mindestens drei Stunden und Reisen innerhalb der EU. Bei einem überbuchten Flugzeug haben Reisende das Recht auf eine schnellstmögliche Beförderung zum geplanten Zielort. Auch hier kann der Flugpreis von der Fluggesellschaft eingefordert werden.

Alle genannten Ansprüche gelten jedoch nur, wenn die Fluggesellschaft ein Verschulden trifft. Das heißt, wenn außergewöhnliche Umstände wie schlechtes Wetter oder die Sperre eines Flughafens zu Verspätungen führen, gehen die Betroffenen leer aus.

Auch Pauschalreisen sind betroffen

Bei Pauschalreisen ist die Rechtslage grundsätzlich die gleiche wie bei Individualreisen. Es gibt jedoch einige zusätzliche Rechte für die Betroffenen. Bei Flugverspätungen von mehr als vier Stunden kann vom Reiseveranstalter alternativ eine Preisminderung verlangt werden. Diese fällt jedoch in der Regel geringer aus als die Ausgleichszahlung der Fluggesellschaft. Bei Pauschalreisen ist es zwar möglich, jedoch nicht empfehlenswert, vom Flug zurückzutreten. Vielmehr ist es sinnvoll, sich bei größeren Verspätungen sofort an den Reiseveranstalter zu wenden, sagt die Arbeiterkammer Oberösterreich.

Auf der Website der Arbeiterkammer Oberösterreich steht ein Online-Formular zur Verfügung, mit dem sich Betroffene an die Fluggesellschaften wenden können. Im heurigen Jahr konnte auf diese Art bereits 127 Konsumenten geholfen werden. Sie und ihre Begleitpersonen erhielten insgesamt 104.220 Euro. Das entspricht einer Auszahlung von 820 Euro pro Person.

