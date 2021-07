Problematische Rettung einer 60-jährigen Bergsteigerin

Als äußerst schwierig erwies sich am Dienstag die Bergung einer schwerverletzten Bergsteigerin bei Krimml im Pinzgau. Wegen des Föhnsturms konnte der Notarzthubschrauber die 60-jährige Deutsche nicht bergen. Nach Wetterbesserung gelang es schließlich dem Piloten eines Polizeihubschraubers, in der Nähe des Unfallortes auf rund 2.700 Meter Seehöhe unterhalb der Rainbachscharte zu landen. Die Frau wurde vom Flugretter, einem Bergretter und ihren Begleitern zum Helikopter getragen.

Die Schwerverletzte wurde in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Laut Polizei hatte sich die Frau gegen Mittag beim Abstieg derart am Bein verknöchelt, dass sie nicht mehr weitergehen konnte. Im Bereich der Unfallstelle gab es aber keinen Mobilnetzempfang. Deshalb stieg ein Mitglied der Wandergruppe weiter in Richtung Tal ab, bis es einen Empfang gab und er einen Notruf absetzen konnte. Die Einsatzkräfte machten sich sofort auf den Weg.

"Die Unterstützung durch die Polizei hat nicht nur eine langwierige und aufwändige Bergung unserer Mannschaft um vier bis fünf Stunden verkürzt. Sie hat auch der Verletzten enorm geholfen, denn eine möglichst rasche medizinische Versorgung ist entscheidend für den weiteren Heilungsverlauf", erklärte der stellvertretende Pinzgauer Bezirksleiter der Bergrettung, Franz Gensbichler, in einer Aussendung der Salzburger Bergrettung.

13 Krimmler Bergretter hatten sich über das Wildgerlostal in Richtung Zittauerhütte zum Unfallort in den Zillertaler Alpen aufgemacht, da dieser Aufstieg zeitlich kürzer war als vom Krimmler Achental aus. Der Wirt der Zittauer Hütte - ein Bergretter der Ortsstelle Krimml - machte sich zeitgleich in Richtung Rainbachscharte auf und half dann, die Verletzte zum Polizeihubschrauber zu bringen.